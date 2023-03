SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Voltou a chover forte nesta terça (28) no litoral norte de São Paulo. Com isso, a Defesa Civil emitiu alertas de risco de deslizamentos de terra e pediu que moradores evitem permanecer em áreas de risco na região.

"Chuva persistente na região de São Sebastião. Tem vento e raios. Há risco para deslizamentos, por isso, tenha cuidado nas próximas horas", diz mensagem publicada pelo órgão no Twitter, às 16h14 desta terça. Alertas semelhantes foram feitos para as cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, também no litoral norte paulista.

Durante o Carnaval, chuvas na região causaram enchentes e deslizamentos e deixaram mais de 60 mortos, além de milhares de pessoas desabrigadas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, também por volta das 16h, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), fez um apelo para que moradores em áreas de encosta deixem suas casas.

"As pessoas que moram nas comunidades de Juquehy: o morro está escorrendo, não fiquem em suas residências, saiam! As pessoas que moram nas áreas de risco de Maresias, Topolândia, Morro do Abrigo e outros tantos bairros, saiam das áreas de risco, está chovendo muito e provavelmente virá mais chuva por aí", disse.

Em seu perfil no Instagram, a prefeitura de São Sebastião publicou um vídeo de um deslizamento que teria sido registrado nesta terça na região da praia de Toque Toque.

BUSCAS POR DESAPARECIDO

Por causa das chuvas, o governo do estado informou que as buscas por um homem desaparecido na vila Baleia Verde, em São Sebastião, foram suspensas no fim da tarde desta terça.

No Twitter, o Corpo de Bombeiros desmentiu a informação de que os profissionais estivessem ilhados.

"Informamos que os bombeiros que realizam as buscas no bairro de Baleia Verde, no litoral norte de São Paulo, não estão ilhados, estão no local aguardando a chegada do helicóptero como previamente planejado", diz o texto. De acordo com a corporação, 34 bombeiros trabalharam na operação.

No domingo (26), bombeiros, voluntários e militares encontraram na Vila Sahy, em São Sebastião, o corpo da 65ª vítima do temporal que assolou o litoral norte e encerram as buscas na área. Das 65 vítimas fatais do temporal, 64 estavam em São Sebastião, e uma em Ubatuba.

INTERDIÇÕES EM ESTRADAS

Em boletim divulgado às 18h42, o governo do estado atualizou a situação das rodovias na região:

INTERDIÇÕES PARCIAIS

**Rodovia Rio-Santos (SP-55)**

- Km 087 - queda de barreira e árvores (praia da Cocanha);

- Km 096 - queda de barreira (praia Massaguaçu);

- Km 116 - queda de barreira (praia da Cigarra);

- Km 132 - queda de árvore (praia Baraqueçaba);

- Km 136 ao 142 - queda de barreira, erosão e árvores (praia do Guaicá e Toque Toque);

- Km 142 - queda de barreira e árvores (praia do Toque Toque)

- Km 143 - erosão (praia do Toque Toque); faixa reversível

- Km 151 - erosão (Paúba); acostamento

- Km 157 ao 162 - queda de barreira (praia de Maresias); pare e siga

- Km 164 - queda de barreira (praia de Boiçucanga);

- Km 174 - queda de barreira (praia Preta), trecho sujeito a interrupções temporárias, a depender das condições climáticas;

- Km 180 - queda de árvore (praia Preta); acostamento

- Km 188 ao 189 - erosão (praia de Boracéia); acostamento

- Km 189 - erosão. Acostamento (praia da Boracéia); acostamento

- Km 203 - queda de barreira (praia Guaratuba); acostamento

**Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)**

- Km 64 - risco de queda de barreira (Natividade da Serra); faixa reversível sentido norte

**Mogi-Bertioga (rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, SP-98)**

- Km 87 - Erosão (Véu da Noiva); interdição parcial

- Km 90 ao 91 - queda de barreira (fim da serra); interdição parcial

**Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)**

- Km 16 - queda de barreira (praia do Perequê); acostamento

INTERDIÇÃO TOTAL

**Mogi-Bertioga (SP-98)**

A rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim. As obras emergenciais foram iniciadas no dia 21 com previsão de investimento de R$ 9,4 milhões, liberação do trânsito em dois meses e conclusão em até seis.