BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta segunda (27) o fisiculturista Weldrin Lopes de Alcântara, 44, suspeito de atirar sete vezes contra a namorada e fugir.

A tentativa de feminicídio ocorreu na última quinta (23), em Belo Horizonte. A vítima, Ellen Otoni, 37, permanece internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na capital mineira.

O suspeito entrou em contato com a polícia para se entregar. Agentes foram até o local indicado pelo fisiculturista e fizeram a prisão. Ellen, que também é fisiculturista, foi baleada no apartamento em que mora no bairro Liberdade, zona norte da cidade.

Vizinhos relataram à polícia terem ouvido uma discussão do casal e disparos. Na sequência, o fisiculturista teria deixado o local.

Dos sete tiros, quatro acertaram Ellen, que foi levada para o Hospital João 23 com duas balas alojadas na nuca, uma no braço e uma na perna, segundo informações do deputado federal Reimont Otoni (PT-RJ), tio da vítima.

Segundo o parlamentar, sua sobrinha segue internada na unidade e deverá ser operada nos próximos dias para reconstituição do maxilar, atingido por um dos disparos.

O deputado comentou o fato de o suspeito ter se apresentado à polícia. "Ele não tinha outra saída. A polícia fechou o cerco. Foi à casa de vários parentes. A única coisa que poderia fazer era se entregar", disse Reimont.

Procurado pela reportagem, o hospital afirmou que não passa informações sobre o estado de saúde dos pacientes. Após interrogatório nesta segunda, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do fisiculturista.