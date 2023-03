SÃO PAULO, SP (FOLHAPRES) - Um homem morreu depois de cair do 11º andar de um prédio em Campinas (83 km de São Paulo), no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1º). Ele estava em um apartamento em chamas e se pendurou na janela para tentar se salvar do incêndio.

No momento, muita fumaça saía pelas janelas do apartamento atingido pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o caso ocorreu às 6h52, no Jardim Esmeraldina. O homem, que ainda não havia sido identificado até a publicação deste texto, conseguiu se sustentar na janela por algum tempo, mas acabou caindo.

O morador não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto. A morte foi constatada no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O incêndio ocorreu no apartamento do 11º andar de uma das torres do condomínio Meinhaus. Outros moradores foram orientados a deixar as unidades durante o combate às chamas por causa da fumaça densa e escura.

O fogo foi controlado por volta das 7h30 e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Os bombeiros continuam no local trabalhando no rescaldo.