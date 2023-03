SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Blink-182, que se apresentaria pela primeira vez no Brasil na edição deste ano do festival Lollapalooza, marcada para os dias 24, 25 e 26 de março de 2023, em São Paulo, cancelou sua participação no evento na tarde desta quarta-feira (1°).

O festival anunciou que o motivo foi um problema de saúde ?ao longo da semana, boatos sobre um possível cancelamento já circulavam desde que o baterista da banda, Travis Barker, disse que passaria por uma cirurgia após machucar um de seus dedos. A banda tocaria no sábado (25), único dia do evento com ingressos esgotados, e foi substituída pelo grupo Twenty One Pilots.

Embora o grupo tenha anunciado que se apresentará na edição de 2024 do Lolla, o evento anunciou que, entre esta quarta e a próxima terça, 7, fãs que não quiserem mais comparecer ao festival e tiverem comprado ingressos nas modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day para este dia poderão pedir reembolso dos valores, que no primeiro lote partiam de R$ 1.320, com as taxas. O festival ressalta, no entanto, que os ingressos não valerão para edição de 2024.

Quem adquiriu o Lolla Pass ?que garante a entrada para todos os três dias? não terá direito ao estorno.

A política de reembolso pode ser checada no site do evento e, para pedir o dinheiro de volta, deve-se preencher um formulário que vale para ingressos comprados virtualmente ou na bilheteria do Teatro Renault.

O festival se compromete a devolver o dinheiro pelo mesmo meio de pagamento utilizado na compra ou por meio da conta bancária inserida no formulário, que deverá ser da mesma titularidade do comprador original do ingresso. O prazo para estorno é de até 30 dias úteis.