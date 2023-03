SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volume de chuva na cidade de São Paulo em fevereiro superou a média para o mês em 46,8%, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Foram registrados 316,6 milímetros de chuva na cidade, enquanto a média histórica é de 215,6 milímetros. Foram 101,1 milímetros a mais do que o esperado.

Todas as regiões da capital paulista tiveram chuva acima da média. Os volumes foram: 330,6 mm (Zona Leste), 324,8 mm (Zona Norte). 310,9 mm (Zona Oeste) 299,8 mm (Zona Sul) e 286,9 mm (Centro).

As temperaturas mínimas e máximas foram, em média, 19,2°C e 28,4°C, respectivamente, enquanto o esperado para o mês é de 19,5ºC de mínima e 29,4ºC de máxima.

"Esse grande volume pluviométrico aconteceu porque a circulação dos ventos na América do Sul juntamente com o oceano Atlântico mais quente que o normal, na costa do Sudeste, favoreceu a convergência da umidade proveniente da Amazônia para São Paulo", explicou Thomaz Garcia, meteorologista do CGE.

Nesse contexto, as instabilidades atmosféricas se formaram mais facilmente, ocasionando chuvas frequentes durante o mês, explicou o especialista.

A temperatura máxima foi influenciada pela recorrência de tempo nublado e chuvoso, justificando o valor abaixo da média, de acordo com Garcia. O órgão prevê março com chuva dentro da média. O histórico para o mês é de 177,6 milímetros, informou o CGE.

"Devido à frequência das chuvas e da persistente cobertura de nuvens, a média da temperatura máxima ficou um grau abaixo da média para fevereiro. Sem entrada de ar frio, o que é normal para a época do ano, pois estamos no verão, a média da temperatura mínima ficou dentro do esperado para o período", afirmou Garcia.