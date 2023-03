SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O risco de derrota da MP dos combustíveis no Congresso, os relatos de surras e choques elétricos de escravizados no RS, o apagão na Argentina e outras notícias para começar esta quinta-feira (2).

CONGRESSO NACIONAL

Governo quer atrasar votação de MP dos combustíveis em meio a risco de derrota no Congresso. Lideres do centrão querem mandar recado de que Planalto ainda precisa organizar base na Câmara.

GOVERNO LULA

Devassa na Receita contra adversários de Bolsonaro deve acabar em demissão. TCU abre investigação, e Haddad indica que tomará decisão contra ex-chefe de inteligência a bem do serviço público.

GOVERNO LULA

Divulgar cartão de vacinação de Bolsonaro viola lei, diz Ministério da Saúde sob Lula. Pasta usa argumento já rejeitado pela CGU para manter negativa à divulgação de dados do cartão do ex-presidente.

MERCADO

Governo anuncia novo Bolsa Família com reajuste da faixa de pobreza para R$ 218. Medida permite inclusão de mais famílias, mas não compensa inflação; programa será lançado por Lula nesta quinta (2).

PETROBRAS

Petrobras tem lucro de R$ 188,3 bilhões em 2022, o maior da história das empresas brasileiras. Com petróleo caro, estatal lucrou R$ 188,3 bilhões no ano; nova gestão tenta reter dividendos.

MERCADO

Surras, choques, spray de pimenta: o que afirmam os trabalhadores resgatados no RS. Homens contratados para trabalhar em colheita de uva em Bento Gonçalves estavam em regime análogo à escravidão, segundo autoridades.

SERGIO MORO

Moro tenta se descolar de Bolsonaro e diz que Lula cria condições para crises de corrupção.

Ex-juiz da Lava Jato critica loteamento de cargos e afirma não ter voltado ao grupo político do ex-presidente.

STF

Gilmar Mendes é condenado a pagar R$ 50 mil a advogado por danos morais. Defesa de ministro do STF ainda poderá recorrer e disse que declarações foram dadas na condição profissional de magistrado.

MUNDO

Apagão deixa 40% da população da Argentina sem energia elétrica. Incêndio em linha de transmissão afetou fornecimento e obrigou desconexão de central nuclear.

CORONAVÍRUS

Uso de máscara em avião e aeroporto deixa de ser obrigatório no país. Exigência deve ser mantida para tripulante que esteja com caso suspeito da doença.

COTIDIANO

Brasileiro suspeito de homicídio é preso em aeroporto de Lisboa com carne em mala. Apesar de a imprensa portuguesa tratá-lo como canibal, a polícia não confirma essa informação.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Homem se pendura em janela para fugir de incêndio e morre ao cair do 11º andar em SP. morador de condomínio de Campinas não conseguiu se segurar; incêndio foi controlado pelos bombeiros.

AMÉRICA LATINA

'Era minha namorada espiritual', diz peruano que tinha múmia de 600 anos em casa.

Restos mortais, datados de 600 a 800 anos, foram encontrados em mochila de entrega de delivery.

ALIMENTAÇÃO

Novas regras de fabricação e venda do bacon começam a valer. Só corte de barriga poderá ser vendido com o nome de bacon, mas será permitido vender 'bacon de paleta' e 'bacon de costela'.

TURISMO

Conheça o Super Nintendo World, parque temático de Mario Bros na Califórnia. Nova ala no Universal Studios, em Los Angeles, traz atrações inspiradas no famoso game do encanador