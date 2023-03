SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estudante de medicina Luiz Eduardo Araújo inventou uma maneira criativa de se diferenciar no mercado de motoristas por aplicativo em Goiânia (GO): o "transporte de amantes".

"Levo amante, trago amante, só não participo da briga. Sigilo total", diz uma placa afixada no carro.

COMO SURGIU A IDEIA

Araújo diz que, quando começou a trabalhar como motorista, há cerca de um mês, ouviu de clientes apelos para que ele pudesse entrar nos motéis com o carro para levar casais apaixonados.

O carro -alugado, escuro e com janelas filmadas- é ideal para esse tipo de transporte, segundo ele.

As pessoas se sentem seguras. Desde que coloquei a placa, o movimento de casais apaixonados e que precisam de discrição aumentou muito. Mais de 80% das corridas no final de semana são dedicadas aos amantes."

Com o serviço "diferenciado", Araújo diz que atrai públicos de todos os tipos. Ele afirma que muita gente se diverte com a placa colocada na parte de trás do banco de passageiros. "Dão risada, tiram fotos e ainda indicam amigos e conhecidos para o serviço", afirma.

O movimento tem sido tão intenso que o motorista diz que não tem conseguido voltar para casa no final do expediente. Ele conta que descansa dentro do carro e conta até com roupas e acessórios guardados no porta-malas.

Ele diz que precisa trabalhar para pode retomar os estudos da faculdade de medicina, parados há mais de um mês. Na placa há até um QR Code, para os clientes poderem dar gorjetas. Por conta do transporte especial, ele diz que vem recebendo muitas doações em dinheiro. Araújo diz que está juntando para quitar a mensalidade da faculdade.