SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro fim de semana de março nas cidades do litoral norte de São Paulo deve ser marcado por pancadas de chuva de verão, mas sem grandes volumes de precipitação, segundo os institutos de meteorologia do estado.

Diferentemente do fim de semana do Carnaval, quando um temporal devastou a região, provocando 65 mortes em deslizamentos, desta vez a chuva deve ser isolada, causada pelo acúmulo de umidade na parte da tarde.

No entanto, a Defesa Civil avisa que os moradores dos locais atingidos pela tempestade ainda precisam ficar alertas.

O cenário é o típico de verão, com calor durante o dia e pancadas de chuva à tarde, devido à soma do calor com a umidade. Como o solo ainda está encharcado pelas chuvas dos últimos dias, a água não consegue evaporar direito. Então, vai continuar encharcado e podem ocorrer novos deslizamentos, enchentes e alagamentos na região, mas em menor risco que na semana passada", explica William Minhoto, meteorologista da Defesa Civil de São Paulo.

O profissional alerta que a recomendação para os moradores ficarem atentos se mantém, principalmente para os das áreas de risco. Ele ainda pede para os turistas continuarem evitando a região, que está em processo de recuperação das áreas destruídas.

Segundo a Defesa Civil, o maior volume de chuvas do fim de semana na região será neste sábado (4), com precipitação de 24 mm, bem distante dos mais de 600 mm que castigaram algumas praias na noite do dia 19 de fevereiro. A Climatempo fala em 25 mm.

Nesta sexta (3), a previsão é de 16 mm (segundo a Defesa Civil) e 15 mm (Climatempo). Já o domingo (5) deve ter apenas 10 mm, segundo os dois institutos, panorama que será mantido para os próximos dias. Desta forma, o sol deve aparecer principalmente de manhã, com a chuva chegando à tarde e à noite.

Nessas regiões, o clima continuará quente e úmido, com temperaturas variando entre 22°C e 30°C no sábado e entre 23°C e 33°C no domingo. Esse cenário se mantém pelo menos até o dia 15, quando a umidade diminuirá, cessando as chuvas.

PREVISÃO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO

A região metropolitana de São Paulo vai seguir o mesmo padrão, apenas com a diferença de que a previsão para esta região é de mais chuva do que no litoral norte do estado. E ela já deve chegar nesta sexta-feira (3), com 36 mm caindo a partir do final da manhã até o início da noite. No sábado, deve chover 30 mm e, no domingo, 20 mm na capital.

A temperatura também se manterá alta, com mínimas de 19°C na sexta e 21°C entre sábado e segunda. As máximas serão de 32°C na sexta, 31°C no sábado e 29°C no domingo.

Esse cenário de chuva e de temperatura vale para todo o estado de São Paulo, com pequenas variações de intensidade dependendo da região.