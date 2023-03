SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (a 492 quilômetros de Fortaleza), a médica Yanny Brena Alencar Araújo (PL), 26, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (3), ao lado do namorado, Rickson Pinto, 28.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirmou que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias das mortes. Os corpos foram encontrados em um imóvel no bairro Cidade Universitária.

Yanny é irmã do deputado federal Yury Bruno, conhecido como Yury do Paredão (PL).

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Pefoce (Perícia Forense do Ceará) foram acionadas e realizaram as primeiras apurações no local. O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte e pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Juazeiro do Norte.

Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa das mortes, ressaltou a Secretaria da Segurança. Outras informações só serão divulgadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento, destacou.

A pasta ainda pediu que a população contribua com as investigações por meio de denúncias. As informações podem ser direcionadas para o telefone (88) 3572-1736, que é o número de WhatsApp do Núcleo de Homicídio, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

As denúncias também podem ser encaminhadas ainda para o número 181, do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp.

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte ainda não se manifestou sobre a morte. As ligações para a área da comunicação da Casa não foram atendidas.

A prefeitura, em publicação em uma rede social, lamentou a morte de Yanny. O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) decretou luto oficial de três dias.