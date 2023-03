SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Alexandre Luiz Giordano (MDB-SP) vai se lançar como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. A decisão já foi comunicada ao presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi, e ao líder da legenda no Senado, Eduardo Braga.

Segundo interlocutores ouvidos pela reportagem, Giordano e caciques do MDB não estariam se sentindo representados pela gestão de Ricardo Nunes à frente da capital paulista. O senador deverá disputar no ano que vem as prévias do partido contra Nunes.

Giordano é suplente do senador Major Olímpio, morto em 2021 por Covid-19.

Ele e outros integrantes da legenda não estariam satisfeitos com o viés administrativo adotado por Nunes como prefeito e afirmam que o governo dele não tem a cara do MDB. Um dos incômodos é o fato de que quase não há representantes emedebistas na Administração Municipal.

A eleição de 2024 será o grande teste para Nunes, que chegou ao poder após a morte de Bruno Covas em maio de 2020.

Empresário, Nunes entrou para política como vereador paulistano, em 2012, eleito com 30,7 mil votos, e foi reeleito em 2016 com 54,6 mil. Não teve sucesso, porém, quando tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em 2018. Como comparação, Covas recebeu 3,1 milhões de votos no segundo turno de 2020.