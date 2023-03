SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os alvos de consulta de dados irregulares na Receita, as divergências sobre afastar o ministro Juscelino Filho, os imóveis para desabrigados de São Sebastião e outras notícias do dia para começar o seu sábado (4).

POLÍTICA

Anitta, Huck, Bonner e Bolsonaro foram atingidos por acessos irregulares na Receita. Lista foi enviada pelo Fisco ao TCU em 2021 e não tem relação com devassa realizada contra desafetos do ex-presidente. Receita diz que vai restringir acesso de servidores após devassa contra desafetos de Bolsonaro.

GOVERNO LULA

Lula diz que ministra será demitida se elo com milícia for além de fotos; veja como vínculo é amplo. Grupo político de Daniela Carneiro mantém vínculo político com diferentes milicianos do Rio de Janeiro. Janja terá cargo oficial sem remuneração no governo.

GOVERNO LULA

Ala do governo defende manter Juscelino para evitar desgaste, mas Gleisi quer afastamento. Ministro Alexandre Padilha contraria presidente do PT e fala em 'prejulgamentos injustos'. Partido Novo pede processo contra Juscelino Filho.

GOVERNO BOLSONARO

Ministério da Saúde de Lula recua e se diz alinhado com CGU para divulgar vacinação de Bolsonaro. Pasta mudou de posicionamento após citar que liberação de cartão de ex-presidente violaria a lei.

POLÍTICA

Governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de R$ 16,5 mi para Michelle, diz jornal. Ex-primeira-dama nega ser dona de presentes, que foram dados por governo da Arábia Saudita.

POLÍTICA

MPF pede que novo juiz da Lava Jato se declare suspeito por defender Lula e criticar Moro. OUTRO LADO: Eduardo Appio disse apenas que o pedido da Procuradoria será apreciado no tempo e modo devidos.

POLÍTICA

'Mata os baianos porque acabaram com a gente', diz ter ouvido trabalhador resgatado de colheita de uva no RS. OUTRO LADO: defesa de fornecedora de mão de obra para vinícolas nega acusações e diz que apura as denúncias.

COTIDIANO

Desabrigados de São Sebastião irão ocupar 300 imóveis prontos em Bertioga. Empreendimento foi entregue nesta quinta-feira (2) e estava sendo motivo de disputa entre prefeitura e governos estadual e federal.

MUNDO

China prepara nas Duas Sessões reviravolta em economia e tecnologia. Evento confirmará 3º mandato de Xi Jinping, nova equipe econômica e meta de crescimento.

MUNDO

Turbulência em voo deixa sete feridos nos Estados Unidos. Aeronave da Lufthansa teve queda de altitude de mais de 300 metros e precisou fazer pouso não programado.

COTIDIANO

Grávida é assassinada a tiros no RJ; bebê nasce com vida, mas não resiste. Césarea de emergência foi realizada, mas criança morreu horas depois; polícia investiga o caso em Campos dos Goytacazes.

COTIDIANO

Presidente da Câmara de Juazeiro do Norte (CE) é achada morta ao lado do namorado. Causas da morte de Yanny Brena (PL) ainda são investigadas; corpos foram encontrados na casa.

COTIDIANO

Aluna da USP que desviou R$ 1 milhão da formatura volta a frequentar faculdade. Estudante retornou apenas ao estágio na universidade, mas quer também ir às aulas de medicina de forma gradual.

TURISMO

Quer voar de executiva sem gastar uma fortuna? Buenos Aires é opção. Empresas internacionais oferecem tarifas por cerca de um terço do preço para cumprir esse trecho.

SHOWS

Tire dúvidas sobre a venda de ingressos de shows e eventos, incluindo como evitar golpes. Entidades respondem tópicos como o que fazer em caso de cancelamento e para que servem taxas de serviço.