SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma tentativa de assalto a uma joalheria no Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, assustou clientes na tarde do (4). Não houve presos ou feridos após a ação dos criminosos.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram clientes abaixados, se protegendo debaixo de mesas em um restaurante dentro do shopping. "Sábado, hora do almoço, um monte de tiroteio no Nova América", diz o homem que grava o vídeo.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirmou que, na fuga, os bandidos roubaram um carro ?que foi posteriormente localizado por policiais na UPP do Morro do Alemão. A PMERJ não confirmou se, na ação, alguma joia foi levada da loja. O caso é investigado pela 41ª DP.

Em nota, o Shopping afirmou que não houve tumulto no local, apenas a ação isolada:

"Shopping Nova América informa que tomou conhecimento do ocorrido em uma de suas lojas e esclarece que a ação foi pontual, não houve tumulto e não há registro de feridos. O shopping afirma ainda que está à disposição das autoridades para apoiar no esclarecimento dos fatos. O Nova América opera normalmente".