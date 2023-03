SÃO SEBASTIÃO, SP (FOLHAPRESS) - A água da chuva batia com força no rosto, no peito e nos braços e dificultava a tarefa já quase impossível de retirar as duas árvores caídas sobre as pernas. Vizinhos que enfrentavam os metros de lama e se aproximavam para tentar o resgate iam embora a cada novo estalo, prevendo mais deslizamentos.

"Eles corriam e eu ficava. Corriam e eu ficava", recorda o pedreiro Edivaldo dos Santos da Silva. Até que um vizinho de 17 anos com quem não tinha muito contato chegou e decidiu ficar. O apoio foi fundamental para que Borracha, como é conhecido, aguentasse até o momento do resgate, realizado por outros moradores da Vila Sahy, em São Sebastião (SP), na manhã daquele domingo (19).

As lembranças do fim de semana de chuvas históricas no litoral paulista estão na pele de Borracha. Os hematomas nas costas, antes pretos, começam a ficar arroxeados. As panturrilhas estão em fase de cicatrização e a muletas e cadeira de rodas ao lado da cama antecipam que andar ainda é um desafio.

O pedreiro estava com a esposa, Jucélia Maria Nogueira dos Santos, o filho mais novo e o cachorro quando a chuva começou a apertar. Por volta das 3h40, assustada com os estalos, Célia chamou o marido, mas ele não achou que houvesse motivo para preocupação. Na dúvida, ela saiu com o menino e o animal. Borracha ficou.

"Quando cheguei à casa da minha mãe, comecei a gritar para avisá-la. Tinha árvore descendo, carro descendo. A lama chegou ao peito e não tinha energia, estava tudo escuro", lembra Célia.

"Não sabia da proporção, senão teria saído e teria gritado, alarmado outros vizinhos. Levou a rua toda", diz o pedreiro. "Se houvesse sirene, teria alertado, sim. Muitos estavam dormindo".

Os vizinhos do casal morreram. Sua casa, os dois carros e as cinco pequenas casas que alugavam desapareceram. Até hoje, o caçula acorda de madrugada gritando "mãe, mãe, a árvore vai cair".

"Trabalhamos de domingo a domingo para ter nossas coisas. Carregamos bloco a bloco dessas casas, pagamos o IPTU", desabafa Célia. "Sempre choveu e a gente pensava: 'Estamos seguros. É lá embaixo que alaga'".

Sentada ao lado do marido no quarto da pousada onde a família está hospedada, ela afirma que "a ficha ainda não caiu". É como se fosse o pesadelo do filho: há a sensação de que ela vai acordar e a situação vai voltar ao normal. Abrir os olhos, porém, não muda o quadro ou responde as dúvidas.

Como outros moradores, o casal reclama da falta de informações sobre o destino após o término do contrato com a rede hoteleira. "Vão nos mandar para um barraco provisório com o tanto de dinheiro que está chegando?", questiona.

Borracha tenta contemporizar e explica que não é possível construir casas de uma hora para outra. "Se trabalharem bem, em quatro meses estão de pé", pondera o pedreiro.

"Não sabemos o que vai acontecer. Não temos casa para levar as coisas que estão sendo doadas agora. Vamos ter alimentos e móveis depois?", perguntam, pedindo àqueles que estão doando que priorizem instituições que conheçam a comunidade e possam distribuir melhor os itens.

Nesse momento, Célia mostra no celular fotos de sua cozinha americana, com móveis planejados e o piso reluzente. Agora, além das imagens, restam apenas as dívidas. "Os bancos não declararam estado de calamidade. Não sabemos como vamos pagar".

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) afirma que os esforços da instituição e dos bancos para ajudar as vítimas totalizam mais de R$ 3,1 milhões.

"Uma das iniciativas do setor bancário foi a aquisição de cotas para abrigar, em hotéis e em pousadas, a população desabrigada -cerca de 800 pessoas e 200 famílias. A Febraban adquiriu a maior cota: R$ 1,7 milhão de um total de R$ 5 milhões."

"Além disso, os bancos fizeram doações próximas a R$ 1,5 milhão a entidades como União BR, Instituto Verdescola e Gerando Falcões para a compra de alimentos, água, colchões e artigos de primeira necessidade", complementa.

De acordo com a entidade, estão sendo concedidas pausas de até 90 dias em contratos de financiamento nas regiões atingidas e os bancos, em parceria com o BNDES, estão analisando a possibilidade de disponibilizar linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas da região.