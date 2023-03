RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil apreendeu o passaporte do companheiro da grávida Letycia Peixoto Fonseca, 31, assassinada com cinco tiros, na última quinta-feira (2), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Após ser ferida, ela foi submetida a uma cesárea de emergência. O bebê, com oito meses de idade gestacional, morreu horas depois do parto.

Apesar da apreensão do documento, a polícia não confirmou se ele é tratado como suspeito do crime. A reportagem tentou entrar em contato com ele, por meio da instituição em que trabalha, mas não recebeu resposta.

Letycia foi morta na porta de casa quando estacionava o carro. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens em uma moto parando ao lado do veículo. O homem da garupa efetua os disparos.

No sábado (4), policiais identificaram e prenderam o suspeito de conduzir a moto. Segundo a delegada Natália Patrão, titular da 134ª DP (Campos), ele confessou participação no crime. Seu nome não foi revelado.

Ainda de acordo com a delegada, a principal linha de investigação é a passional.

"A investigação está envolvendo quebras tecnológicas de aplicativos atípicos. Então, estamos esperando a decisão judicial e a resposta das operadoras e desses aplicativos, e analisar todas essas respostas", disse Natália, na rede social do Instagram da delegacia.

Morta na porta de casa Letycia trabalhava como engenheira e havia saído de casa para dar uma volta no veículo com uma tia.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo retorna após a volta no bairro. Foi quando o crime ocorreu.

No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que também estava no carro e já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai na direção dele.

Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge a perna da mãe da vítima. Levada para um hospital, o estado de saúde dela é estável.

As imagens mostram que o atirador, após ser derrubado pela mãe da grávida, sobe novamente na moto, e a dupla consegue fugir.