RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma adolescente foi atacada por tubarão no início da tarde desta segunda-feira (6) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife.

Socorrida pelo Samu, a vítima entrou às 13h20 no centro cirúrgico do Hospital da Restauração, na capital. Não há informações sobre seu estado de saúde.

É o segundo caso do tipo em dois dias. No domingo (5), um adolescente de 14 anos foi atacado na mesma praia.

Ao comentar o ataque do domingo, o Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) afirmou que desde 1999 estão proibidas no trecho práticas esportivas, entre as quais, mergulho e natação.

Além disso, segundo o comitê, um decreto municipal proíbe desde julho de 2021 banhos de mar no local.

Uma reunião entre a prefeitura e o Cemit será marcada para avaliar providências a serem tomadas na orla de Piedade.

Jovem teve perna amputada

Como consequência do ataque ocorrido no domingo (5), o adolescente teve a perna direita amputada. O estado de saúde do dele é estável, segundo o Hospital da Restauração. Ele recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e está na enfermaria.

"O incidente ocorreu no momento em que ele entrou no mar e os bombeiros se dirigiam para orientá-lo a sair", informou a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. "A área faz parte de um trecho de 2,2 quilômetros interditado para o banho, como medida para evitar incidentes com tubarões", concluiu.

Na noite deste domingo, o Cemit anunciou que ainda nesta semana serão convidados para uma reunião extraordinária os representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e do Ministério Público para redefinição de protocolo e controle do acesso de banhistas à área onde ocorreu o ataque.

Desde 1992, quando foi registrado o primeiro caso de ataque de tubarão contra humanos em Pernambuco, até domingo (5), foram notificadas 76 ocorrências do tipo, sendo 66 no continente e outras 10 na ilha de Fernando de Noronha, de acordo com o Cemit.

O último caso havia sido o ataque a um surfista na praia de Milagres, em Olinda, em fevereiro deste ano.

No ano passado, em Noronha, um turista de Rondônia foi mordido no pé. Poucos meses antes, uma menina de 8 anos foi atacada na ilha e teve a perna amputada.

Outros ataques de tubarões já foram registrados em Fernando de Noronha. Um dos episódios ocorreu em dezembro de 2015, quando um turista perdeu o antebraço direito. Um ano depois, em dezembro de 2016, outro banhista teve ferimentos após contato com um tubarão.

Em Jaboatão dos Guararapes, duas pessoas foram mordidas por tubarão em 2021, e uma delas morreu.