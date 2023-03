SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois em cada dez brasileiros (21%) afirmam que presenciaram uma cena de assédio sexual contra uma mulher no último ano.

É o que revela o levantamento "International Women's Day", do Instituto Ipsos em parceria com o Global Institute for Women's Leadership, da Universidade King's College London, realizado em 32 países.

O Brasil está acima da média global, de 14%. A Tailândia lidera o ranking com 30%, e o Japão é o último colocado, com 4%.

Além disso, 36% dos brasileiros que responderam ao questionário afirmam que escutaram comentários sexistas dentro do seu ciclo de convívio no último ano.

A média global nesse quesito é de 27%. O Chile lidera a lista com 45%, enquanto o Japão aparece mais uma vez na outra ponta com 6%.

A pesquisa online foi realizada entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro deste ano. Foram ouvidas 22 mil pessoas, com idade entre 16 e 74 anos, das quais mil eram brasileiras. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

