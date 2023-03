CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a região norte do Paraná neste domingo (5) afetaram a estrutura de 270 casas na cidade de Bandeirantes e obrigaram a prefeitura a usar uma retroescavadeiras para resgatar famílias afetadas. .

A Defesa Civil calcula 1.110 pessoas desalojadas.

Imagens divulgadas pela administração municipal mostram ruas inundadas e carros derrubados. Houve inundação em 12 bairros urbanos e 14 bairros rurais.

Não há relatos de desaparecidos nem feridos.

Além das residências atingidas, também foram registrados estragos em pontes e estradas da cidade.

Os moradores afetados foram orientados a procurar duas escolas públicas, abertas como pontos de apoio. Há arrecadação e distribuição de colchões, roupas, alimentos e produtos de higiene para as famílias.

De acordo com a Defesa Civil, a maioria das pessoas afetadas seguiu para casas de parentes.

O volume de água provocou o transbordamento de dois ribeirões que atravessam a cidade. A prefeitura informa que foram 150 mm de chuva em um período de quase uma hora.

De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a tempestade intensa na região norte do estado ocorreu entre 3h30 e 5h30.

Ainda no domingo, o prefeito da cidade, Jaelson Matta (Pode), assinou um decreto para declarar situação de calamidade pública. O decreto vigora por 180 dias.