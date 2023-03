SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), disse que vai retomar pesquisas e o monitoramento das praias pernambucanas, a fim de evitar novos ataques de tubarão. Nos últimos dois dias, dois adolescentes foram atacados na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE).

"A gente está retomando o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, estamos chamando as universidades, que tinham parado seus estudos e pesquisas desde 2015. A gente vai reestabelecer isso", afirmou a jornalistas após visitar os pacientes internados em hospital de Recife.

Nesta segunda-feira (6), uma adolescente de 15 anos foi mordida no braço esquerdo. Ela foi socorrida de ambulância pelo Samu ao Hospital da Restauração e passou por cirurgia. De acordo com a unidade de saúde, ela passou por um procedimento cirúrgico para reparar as lesões causadas pela amputação de parte do membro superior esquerdo.

Ainda segundo o hospital, a adolescente está estável, consciente e orientada. No domingo (5), um adolescente de 14 anos foi mordido, também na praia de Piedade, em trecho de banho proibido, a metros do local do novo incidente. Ele teve a perna amputada e se recupera na enfermaria do Hospital da Restauração.

"Vou me reunir com os prefeitos da Região Metropolitana, onde trataremos desse tema, para que prefeituras, estado e universidades possam agir de maneira articulada e, com isso, prevenir os incidentes nas nossas praias", afirmou a governadora.