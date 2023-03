CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A vereadora de Juazeiro do Norte (a 492 km de Fortaleza) Yanny Brena, 26, e seu namorado, Rickson Pinto, 27, morreram por asfixia, de acordo com laudo da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará). Eles foram encontrados mortos na última sexta-feira (3) em um imóvel onde moravam no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

A causa das mortes foi divulgada nesta terça-feira (7) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte e a principal linha de investigação é de feminicídio seguido de suicídio.

A delegacia já ouviu 20 pessoas até o momento e segue realizando diligências e oitivas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma que outros laudos ainda são aguardados pela delegacia. "São laudos solicitados à Pefoce sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina."

Yanny é irmã do deputado federal Yury Bruno, conhecido como Yury do Paredão (PL-CE). Ela estava filiada ao PL e exercia seu primeiro mandato na Câmara de Juazeiro do Norte.

Foi eleita no pleito de 2020 com 3.956 votos, a segunda maior votação da Casa naquela disputa. No início deste ano, assumiu a cadeira de presidente da Câmara de Vereadores.

"Fico muito grata e honrada em ser a segunda mulher a presidir a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Quero fazer um mandato de muita transparência, aproximando o Legislativo do povo, do Executivo e, acima de tudo, um mandato em prol da população de Juazeiro do Norte", escreveu ela, em seu perfil no Twitter, onde publicava com frequência.

O corpo da vereadora foi enterrado no sábado (4), em Juazeiro do Norte. Já o enterro de Rickson Pinto foi realizado em uma cidade próxima, Aurora. Ele tinha uma filha e, em rede social, se apresentava como atleta de vaquejada.