SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Globo deu o pontapé inicial nas gravações do novo Linha Direta. As primeiras imagens do programa, que agora será apresentado por Pedro Bial, foram registradas no início desta semana nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

"Estamos muito motivados por estrear um programa novo, que é o 'Linha Direta'. É uma retomada de um formato de 15 anos atrás, mas o mundo de 15 anos não existe mais", disse o jornalista a Splash.

Segundo Bial, que vai conciliar o comando da atração com outros projetos da emissora ?como Som Brasil, Conversa.doc e Conversa com Bial?, a ideia é manter a essência do programa que foi sucesso nos anos 1990.

"Esse programa vai evocar o Linha Direta lá de trás, mas também anunciar as novas possibilidades de um programa que envolve true crime, justiça e impunidade no Brasil", completou

**COMO ERA O PROGRAMA?**

O Linha Direta estreou em 1990 e era marcado pela reconstituição, com atores e entrevistas de testemunhas, de crimes e tragédias de grande repercussão no Brasil.

Com direito a sigilo total, os telespectadores faziam denúncias por meio de uma central telefônica, disponível 24 horas por dia, e pela página do programa na internet.

De acordo com a Globo, a divulgação dos rostos de acusados não apenas surtiu efeito, como acumulou êxitos em investigações policiais por todo o país. Apenas com os casos relatados na atração, cerca de 380 criminosos foram localizados por autoridades policiais.

O programa contou com os jornalistas Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles na apresentação ao longo dos anos.