SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Homenagens e lágrimas marcaram o especial de aniversário de 60 anos de Xuxa Meneghel (que completará no próximo dia 27), no Altas Horas. Nesta terça-feira (7), a apresentadora chorou com as mensagens especiais de fãs, amigos e artistas na atração do apresentador Serginho Groismann.

Splash acompanhou a gravação do especial à Rainha dos Baixinhos na Globo, em São Paulo. Ela celebrou a homenagem em vida e não deixou de falar "eu não sei se eu mereço" a cada palavra de carinho recebida.

"Estar hoje aqui, chegar aos 60 anos e dizer 'caramba, não precisei morrer para receber essa homenagem', é muito emocionante. É filme saindo, é documentário, é tanta coisa acontecendo que eu olho pra cima e digo 'eu não sei se eu mereço" disse Xuxa Meneghel, durante a gravação do especial.

**HISTÓRIAS INSPIRADORAS**

Pensando em colocar Xuxa Meneghel para reviver seus grandes momentos na história da televisão, o Alta Horas se preocupou em montar uma plateia somente com nomes que fizeram parte da vida da artista.

Dessa forma, as ex-paquitas Tatiana Maranhão, Andrezza Cruz, Juliana Baroni e Andréia Veiga marcaram presença para falar dos momentos especiais nos palcos e celebrar a homenagem a Rainha dos Baixinhos.

Glória Groove, Tiago Abravanel, Daniel, Wanessa, Lexa, Fabiana Karla, Jennifer Nascimento, Malu Rodrigues, Erika Januza e Silvero Pereira foram os convidados responsáveis pelos musicais dedicados à Xuxa Meneghel.

A artista não conseguiu segurar a emoção ao assistir os convidados do programa compartilharem histórias de como ela teve uma influência positiva em suas trajetórias.

"Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonito, é porque ela é contada através de vocês", disse Xuxa.

Além disso, famosos como Andrezza Cruz, Juliana Baroni, Andréia Veiga, Luiza Brunet, Kleber Toledo, Adriana Bombom e Tati Machado também abriram o coração sobre como Xuxa Meneghel mudou suas vidas.

**PRESENTES DE SASHA E JUNNO**

O especial de homenagem aos 60 anos de Xuxa Meneghel também contou com a presença de seus familiares no palco da atração de Sergio Groismann.

O marido da apresentadora, o ator Junno Andrade, 59, e sua filha, Sasha Meneghel, 24, a surpreenderam com a aparição surpresa durante a gravação.

Junno, inclusive, levou a plateia do Altas Horas ir ao delírio ao preparar uma música especial. O ator se apresentou trazendo uma versão do clássico "Doce Mel", de Xuxa Meneghel, no estilo do rock´n roll.

O Altas Horas especial de homenagem à Xuxa Meneghel vai ao no próximo sábado (11), após a exibição do 'BBB 23', na Globo.

**GLOBO PREPARA HOMENAGENS PARA XUXA**

Segundo o colunista Fefito, de Splash, a Globo prepara uma programação especial para celebrar os 60 anos de Xuxa Meneghel.

Além da homenagem já gravada no Altas Horas, o Domingão com Huck também deve ter um momento dedicado à apresentadora.

No início de março, Xuxa também gravou um episódio especial do Que História É Essa, Porchat?(GNT). A atração de Fábio Porchat promoveu um encontro entre a apresentadora e Narcisa Tamborindeguy.

**COMO SERÁ O 2023 DE XUXA MENEGHEL?**

A reportagem apurou que Xuxa Meneghel viverá um 2023 de muitas surpresas em comemoração dos 60 anos. Além das homenagens da Globo, ela irá ganhar destaque na televisão, cinema, séries e terá um documentário sobre sua vida.

No dia 24 a 27 março, a apresentadora vai celebrar o seu aniversário em alto mar. Com apresentações de Gloria Groove, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Junno Andrade, KLB e Serginho Mallandro, o Navio da Xuxa promete colocar a artista lado a lado com seus fãs em uma viagem especial.

Em abril, Xuxa Meneghel voltará a ter um programa na televisão. Ao lado de Ikaro Kadoshi, uma das artistas drag queen mais reconhecidas no Brasil, Xuxa irá comandar o Caravana das Drags, novo reality show do Prime Vídeo, que terá exibição para mais de 240 países.

Também esta previsto para julho o lançamento de um novo trabalho da artista nos cinemas. Ela fará o papel de uma fada no filme "Uma Fada Veio Me Visitar" ?adaptação do livro de mesmo nome de Thalita Rebouças.

Após as comemorações de aniversário, a vida da Xuxa Meneghel também ganhará um documentário. Sob direção do jornalista Pedro Bial, o Globplay produz um especial sobre a história da Rainha dos Baixinhos e promoverá o primeiro encontro dela com Marlene Matos desde o rompimento da parceria artística.

As novidade de Xuxa Meneghel não param por aí. A artista também trabalha em paralelo nas produções das séries Tarã, na Disney+, e Rainha, no Globoplay. Ambos os projetos não estão confirmados para lançamento em 2023.