SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram em um incêndio em uma sala de cinema do shopping Rio Anil, no bairro Turu, em São Luís, no Maranhão, na tarde de terça-feira (7), segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão.

O fogo de alastrou rapidamente e tomou grandes proporções.

"O incêndio se iniciou na sala 3. Nessa sala, deu para ver pelas imagens de câmeras, que 26 pessoas saíram, outras foram socorridas. Tivemos, pela eclosão do incêndio, o colapso do teto que é forrado de gesso, isso foi mais um ponto de dificuldade para as nossas equipes realizarem o combate", disse o coronel Célio Roberto, comandante-geral do Corpo de Bombeiros.

As duas pessoas mortas no incêndio eram mulheres. Ainda não há confirmação sobre o número de feridos.

O Corpo de Bombeiros informou que, por volta das 22h30, um corpo foi localizado na sala 2. Na madrugada desta quarta, por volta de 1h30, o corpo da segunda vítima foi encontrado, mas não foi especificado em qual local.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-governador do Maranhão, lamentou o incêndio em publicação em uma rede social.

"Lamento muito o incêndio ocorrido no Shopping Rio Anil, em São Luís. Minha solidariedade às vítimas e às suas famílias. Meu apoio aos nossos Bombeiros que seguem o trabalho no local", escreveu.

A reportagem acionou o shopping e aguarda posicionamento. Em uma rede social, o centro de compras lamentou as mortes.

"Nós, da equipe do Rio Anil, estamos profundamente abalados com a perda de duas clientes no incêndio desta terça-feira no cinema", traz trecho da publicação.

O shopping afirmou que está amparando e auxiliando os familiares das vítimas.