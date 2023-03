O governo federal autorizou repasse de mais de R$ 1,2 milhão para as cidades de Ubatuba e São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, que foram afetadas por fortes chuvas no mês passado. Com esse valor, mais de R$ 13,3 milhões foram transferidos às cidades da região, de acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), para restabelecimento de infraestrutura.

A cidade de São Sebastião, uma das mais atingidas, receberá mais de R$ 975 mil para a limpeza de bairros. Para Ubatuba, foram destinados R$ 296,9 mil, também para ações de limpeza. Mais de 146 mil pessoas serão beneficiadas, conforme o ministério.

Os temporais deixaram centenas de famílias desabrigadas e desalojadas e ruas cobertas de lama. Até o momento, foram confirmados 64 mortos em São Sebastião e um em Ubatuba.

Desde o dia 20 de fevereiro, as duas cidades, além de Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga e Ilhabela, tiveram reconhecimento de estado de calamidade pública pela Defesa Civil.

Nessa situação, os municípios ficam aptos a solicitar recursos para o MIDR para ações de socorro e assistência às vítimas, como compra de cesta básica, kits de limpeza, produtos de higiene pessoal, colchão, combustível e locação de veículos.

