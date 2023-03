SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma forte chuva atingiu a cidade no final da tarde desta quarta-feira (8), deixando toda a capital paulista em estado de atenção, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). Uma morte foi registrada em Moema, após uma pessoa ficar presa em um carro cheio de água e ter uma parada cardiorrespiratória.

O Corpo de Bombeiros já recebeu 66 chamados para quedas de árvore, 61 enchentes e 13 desabamentos.

A morte aconteceu após o carro ficar preso na enchente. Segundo explicou a tenente da PM Beatriz Miscow, bombeiros tentaram reanimar a vítima, sem sucesso.

Os bairros Ipiranga e Campo Limpo estão com iminência de alagamento, diz o CGE.

Diversas ruas estão alagadas e rios transbordaram, especialmente na Zona Leste.

Foram relatados alagamentos e chuva de granizo em alguns pontos, interferindo diretamente no funcionamento dos ônibus.

Segundo o Metrô de São Paulo, as linhas estão funcionando normalmente, com exceção da Linha 15-Prata, da CPTM, em que houve um acidente entre trens mais cedo. A Linha 15-Prata está com funcionamento parcial.

Diversas ruas e avenidas estão intransitáveis em Itaquera, São Miguel Paulista, Vila Mariana, Vila Prudente e outros bairros, segundo o CGE. Entre essas, estão avenidas importantes como a Av. 23 de Maio, Av. das Nações Unidas, Av. Nove de Julho e Av. Anhaia Mello.