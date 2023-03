SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quantidade de partos naturais realizados pela Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, ficou acima da média nacional do sistema privado Dos 3.300 nascimentos realizados desde que a instituição de saúde foi inaugurada, em agosto de 2022, 36% foram naturais.

Segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a proporção de partos sem cesárea no sistema privado no Brasil é de 14%.

A maternidade São Luiz Star tem um andar inteiro dedicado ao parto humanizado, com salas com céu estrelado, banheira e sistema de áudio. Há uma sala cirúrgica instalada no mesmo andar caso seja necessária alguma intervenção cirúrgica.