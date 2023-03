SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A barragem de Cosmópolis (139 Km de SP) no interior paulista rompeu parcialmente durante a madrugada desta quinta-feira. Não houve inundação ou feridos, mas o abastecimento de água no município está interrompido em alguns bairros.

A represa, segundo a comunicação da prefeitura do município do interior de São Paulo, fica na área da Usina Ester. Durante a madrugada, o prefeito Junior Felisbino (PP), esteve na região da represa para acompanhar a situação.

"De madrugada, por volta das 2h25, recebi a informação de que havia acontecido o rompimento da represa, da barragem. Viemos até a Usina Ester para saber porque o volume de água estava muito grande. A Defesa Civil viu que era um problema no paredão nosso e, in loco, constatamos que houve um rompimento no nosso paredão", disse o prefeito em vídeo nas redes sociais.

Ainda de acordo com Felisbino, a causa do rompimento seria o grande volume de chuvas e a preocupação seria com o abastecimento de água do município. A gestão municipal não informou as localidades nem a quantidade de pessoas afetadas.

"O reservatório de água da Usina Ester de Cosmópolis rompeu na madrugada desta quinta-feira (9). O reservatório estava com quatro metros e meio, e após o rompimento está com dois metros e segue baixando. O atual nível de metros é o nível esperado para outubro, na época de estiagem", informou a gestão municipal em nota.

A prefeitura afirmou que deve divulgar mais informações ao longo do dia.