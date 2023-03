SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva na região metropolitana de São Paulo paralisou por mais de uma hora a linha 10-turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) levou ao bloqueio de ruas e avenidas da capital na tarde deste sábado (11).

Por causa de um alagamento, a circulação de trens ficou paralisada entre as estações São Caetano do Sul e Santo André da linha, que atravessa a região do ABC. O trecho ficou interditado das 16h47 às 17h53, segundo a CPTM.

O fosso por onde passam os trilhos ficou completamente alagado na estação Utinga, em Santo André.

Na capital, o Corpo de Bombeiros recebeu dez chamados para pontos de alagamento e sete por queda de árvores em cerca de uma hora. Não havia nenhuma vítima nessas ocorrências até a publicação deste texto.

Às 18h, as regiões de Vila Prudente e Sapopemba, na zona leste da capital, estavam em estado de alerta para alagamentos.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) registrou às 16h16 o transbordamento do córrego Mooca, que inundou a avenida Professo Luiz Ignácio Anhaia Mello, próximo à esquina com a avenida Salim Farah Maluf. Às 18h15, o local permanecia alagado, impedindo a passagem de veículos.

O córrego Oratório transbordou às 16h27, entre a travessa Hilarion Quintana e a rua Julipeira, em Sapopemba.

Na região do Ipiranga, a prefeitura monitorava o córrego Moinho Velho, na altura da rua 2 de Julho. Por volta das 18h, ele estava na iminência do transbordamento.

Às 18h20, o CGE registrava cinco pontos de alagamento intransitáveis na cidade. A maior parte se concentrava na região do Butantã, zona oeste da cidade.

A avenida Professor Francisco Morato tinha dois pontos bloqueados por alagamento, na altura da praça Paula Moreira e do cruzamento com a avenida Professor Gióia Martins. A avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil também tinha um trecho alagado.

Na Vila Prudente, dois pontos de alagamento já haviam sido liberados.