SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após causar dois acidentes na madrugada de ontem, um motorista de 42 anos perdeu o controle do veículo e só parou às margens do rio Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Ele então desceu do carro, começou a nadar e desapareceu, segundo testemunhas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região. A identidade dele não foi revelada pelas autoridades que apuram o caso.

Segundo a Polícia Militar, o episódio ocorreu por volta das 2h, quando o condutor de um Gol atropelou uma pessoa na estrada Juca Batista sem parar para socorrer a vítima.

Em seguida, o mesmo motorista causou outro acidente ao colidir com uma moto. Com ferimentos leves, as duas pessoas feridas nos atropelamentos foram medicadas em um hospital e já tiveram alta.

A cerca de 15 quilômetros dali, ele perdeu o controle do carro, atravessou a pista na contramão e só parou às margens do rio Guaíba. Segundo pescadores que estavam no local, o homem desceu do veículo, nadou por cerca de 30 metros e desapareceu.

Segundo testemunhas dos atropelamentos, o motorista tinha sinais de embriaguez pela forma como estava conduzindo o veículo. Nos próximos dias, as vítimas dos atropelamentos serão intimadas para prestar depoimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.