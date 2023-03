SÃO PAULO, SP 9UOL-FOLHAPRESS) - Marvvila venceu a Prova Bate e Volta e está fora do nono Paredão do BBB 23 (Globo). Sendo assim, Larissa e Ricardo se juntam a Cezar Black, indicado pelo Líder Guimê, e Domitila - consequência do Quarto Branco - na disputa pelo voto popular.

A prova contou com a sorte dos participantes, que deveriam escolher entre números de 1 a 15.

Quem tirasse o pedido com a letra 'M', pontuava.

O participante que fizesse 3 pontos primeiro, vencia.

COMO O PAREDÃO FOI FORMADO?

Domitila foi a primeira emparedada após perder a disputa no Quarto Branco;

Cezar Black foi indicado pelo Líder Guimê;

Larissa e Marvvila foram as mais votadas pela casa;

Larissa teve direito a um Contragolpe e puxou Ricardo.