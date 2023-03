SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A resposta das autoridades americanas à falência do SVB, os 10 anos de papa Francisco à frente da Igreja, os vencedores do Oscar e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

POLÍTICA

Congresso terá valor recorde de emendas com Lula, que ainda busca apoio parlamentar. Quantia de R$ 46 bilhões supera até mesmo a do governo Bolsonaro, quando havia emendas de relator.

POLÍTICA

Cúpula do MPF quer apuração sobre eventual omissão da PRF em motociatas de Bolsonaro. Colegiado do Ministério Público entende que não se justifica ausência de autuações diante de condutores sem capacete.

DUDA SALABERT

Nikolas é um tema pequeno, queremos fazer o grande debate, diz Duda Salabert. Deputada do PDT afirma que limitar parlamentares trans apenas ao debate identitário serve à lógica que elegeu Bolsonaro.

FEMINICÍDIO

Feminicídios em São Paulo ocorrem mais em casa, aos fins de semana e à noite. Em sete anos, 226 mulheres foram mortas só na capital; total de casos aumentou em 2022 na cidade e no estado.

MUNDO

Em 10 anos de papado, Francisco abriu Igreja a tabus, mas não os aboliu. Reformas instituídas pelo líder ao longo de seu pontificado são menos radicais do que parecem, dizem vaticanistas.

MUNDO

Coreia do Norte lança míssil de submarino e atinge alvo em alto mar. Teste é feito horas antes do início de exercícios militares conjuntos entre EUA e Coreia do Sul..

FILMES

Oscar coroa como melhor filme 'Tudo em Todo o Lugar', que leva sete prêmios. Longa ganhou estatuetas em categorias como montagem, atriz, direção e atores coadjuvantes na 95ª premiação.

FILMES

Ruth Carter é a primeira mulher negra a levar dois Oscar, por 'Pantera Negra'. Americana levou estatueta de melhor figurino pelo filme da Marvel em 2019 e neste ano, com 'Wakanda para Sempre'.

MENTE

Aula antes das 9h prejudica sono e piora desempenho acadêmico, diz estudo. Trabalho apontou redução de 10% na frequência das salas caso início fosse às 8h; média foi de 5,2 horas dormidas por noite.

COTIDIANO

Com Livraria Cultura ameaçada, público teme mais um vazio em São Paulo. Cidade coleciona casos de empresas, como a Mesbla Veículos, que tornaram pontos da cidade simbólicos

CHUVAS

Em reconstrução, São Sebastião (SP) espera por turistas a partir de abril. Prefeitura diz que o momento é delicado, com solo instável e pede cautela a viajantes.

CAMPEONATO PAULISTA

O Ituano eliminou o Corinthians nos pênaltis e passou para as semifinais. Pega o Palmeiras, que venceu no sábado (1 a 0) o São Bernardo.

O Red BUll Bragantino venceu por 2 a 0 o Botafogo-SP e pega na semifinal o vencedor de São Paulo e Água Santa.

CAMPEONATO CARIOCA

OI Volta Redonda derrotou o Fluminense na partida de ida da semifinal. por 2 a 1. Flamengo e Vasco disputam a outra partida da semifinal nesta segunda, às 21h10.

FERIADOS

Em Fernando de Noronha, paisagem deslumbrante compensa perrengues. Viagem para o arquipélago é cara, mas dá para economizar se houver planejamento