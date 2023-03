SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo e o litoral paulista devem ter no início desta semana tempo abafado, com aumento de temperatura ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde. Sol e nebulosidade intermitentes devem marcar o tempo de segunda (13) e de terça-feira (14).

A capital terá temperatura mínima de 18°C nos dois primeiros dias úteis, mas a amplitude térmica aumenta ao longo da semana. Na quinta (16), a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é que a mínima chegue a 16°C e a máxima alcance 29°C, a quatro dias do fim do verão.

Assim como no fim de semana, tanto a região metropolitana quanto o litoral devem ter situações de atenção com as chuvas no fim de tarde, segundo a Climatempo.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, há potencial para alagamentos e transbordamento de córregos na segunda e na terça. As chuvas devem perder força na capital a partir de quarta (15), diz o órgão.

No interior, há risco de fortes temporais no Vale do Paraíba, na serra da Mantiqueira e em outras regiões que ficam na divisa do estado com Minas Gerais.

Já no litoral, que ainda enfrenta as consequências das chuvas do mês passado, a precipitação pode chegar a 50mm nesta segunda-feira (13) próximo a São Sebastião.

Ao longo da semana, assim como na capital, a probabilidade de chuva deve cair. Na quarta, a mínima deve ser de 17°C em São Sebastião e de 18°C em Santos.