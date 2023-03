SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Detentos serram celas e 11 deles conseguem fugir de presídio no Ceará. A fuga em massa foi registrada na madrugada deste domingo (12), na Unidade Prisional Elias Alves da Silva, em Itaitinga.

Os detentos serraram as barras das celas em que estavam e conseguiram deixar a penitenciária. A fuga só foi percebida quando policiais penais fizeram uma vistoria de rotina e se depararam com as celas serradas. Nenhum dos homens foi encontrado até a manhã desta segunda (13).

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização informou que as forças de segurança estão "empenhadas em diligências ininterruptas para a recaptura".

Os fugitivos cumpriam penas pelos crimes de homicídio, latrocínio e tráfico de drogas, segundo o TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará). Uma investigação interna foi aberta para apurar as circunstâncias da fuga. Denúncias sobre foragidos podem ser feitas pelo número 181.

**QUEM SÃO OS FORAGIDOS?**

Andrew Gabriel do Nascimento

Antonio Aristides Alves Ferreira

Antonio Vitor Gomes Leandro

Antonio Paulo Marinho de Sousa

George Rodrigues de Matos

José Leudimar Ferreira da Silva

Kelvin Azevedo Lima

Lucas do Nascimento Reis

Luís Fernando Alexandre Viana

Luis Augusto Sabino da Silva

Will Alves dos Santos