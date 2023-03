SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva da tarde desta segunda-feira (13) provocou alagamentos em diversos pontos da cidade de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego, informou que o rodízio municipal de veículos e de caminhões está suspenso na tarde desta segunda em razão da chuva que atinge a cidade.

Por volta das 16h30, o município registrava mais de 30 pontos de alagamento, a maior parte na zona leste da capital.

Houve transbordamento do córrego Mooca, provocando alagamento no cruzamento das avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf, na zona leste.

Entre 14h40 e 16h30, o bairro acumulou 80,6 milímetros de chuva. O esperado para o mês para toda a cidade é de 178 milímetros.

Também houve transbordamento do córrego Morro do S, no Capão Redondo (zona sul), no cruzamento da avenida Ellis Maas com a Comendador Sant´Anna, Zona Sul.