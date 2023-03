SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatorze cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de terror nesta terça (14), com ataques de criminosos a prédios públicos, comércios e lojas, que foram incendiados e alvos de tiros.

Um suspeito foi morto em Natal durante confronto na madrugada, e nove pessoas haviam sido presas até o início da tarde desta terça, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social do estado. Armas, drogas, dinheiro, motocicletas e artefatos explosivos foram apreendidos.

Segundo as autoridades, a suspeita é que a ação tenha sido coordenada pelo crime organizado como resposta a ações policiais recentes que culminaram na prisão e morte de criminosos e na apreensão de armas e drogas.

As cidades que registraram ataques são Natal, Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso.

A ofensiva começou pouco depois da meia-noite e se estendeu até por volta das 2h15.

O governo do estado afirma que, para preservar o trabalho de inteligência e investigação, as forças de segurança não fornecerão detalhes sobre os locais e os tipos de ocorrência registradas.

Francisco Canindé de Araújo Silva, secretário de estado de Segurança Pública, disse que as equipes de inteligência já tinham detectado a possibilidade de ataques. Por isso, segundo ele, na tarde desta segunda foi realizada uma reunião entre as forças de segurança estadual e federal e o Ministério Público, para planejamento de ações de prevenção.

"Fizemos ações com maior ostensividade da Polícia Militar, inclusive nas cidades do interior, nos destacamentos policiais, nas delegacias de polícia, nos prédios públicos, já que a notícia que a gente tinha era de prédios públicos, e fizemos ações para atenuar", disse.

O secretário afirma que a motivação é investigada e cita operação policial de duas semanas atrás.

"Não temos detalhes da motivação, mas acreditamos que ações policiais anteriores, de 15 dias atrás, onde houve enfrentamento da polícia a infratores, inclusive onde alguns vieram a óbito, e foram apreendidas grandes quantidades de drogas e armas. Isso inquietou a delinquência a querer enfrentar o sistema de segurança pública", disse Silva.

"Iremos enfrentar com todas as forças todos eles para dar tranquilidade à sociedade norte-rio-grandense", completou.