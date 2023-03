SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma zebra de estimação foi morta a tiros após atacar seu tutor em uma casa em Ohio, nos EUA. Ela quase arrancou o braço do homem após mordê-lo no último domingo (12).

Após receberem um chamado, policiais foram até a casa e encontraram o homem em um campo cercado, caído no chão. A zebra, um macho de grande porte, agia de forma agressiva e avançou contra uma viatura policial, posicionada para manter o animal longe da vítima.

Um policial tentou conter o animal usando a buzina e as sirenes de sua viatura, mas a zebra continuou a atacar os policiais e outros socorristas.

Depois que os policiais aplicaram um torniquete e ajudaram a vítima a chegar a uma ambulância próxima, a zebra voltou, informou a WBNS, emissora de TV afiliada da CBS.

Os policiais foram avisados pela família de que poderiam atirar na zebra se ela se aproximasse, informou a delegacia.

Imagens divulgadas pelo escritório do xerife mostram a zebra se aproximando dos agentes quando um deles dispara um tiro de espingarda, acertando-a na cabeça e matando-a, relata a WBNS.

Não ficou claro o que causou o comportamento agressivo do macho, mas as autoridades disseram que ele poderia estar tentando proteger algumas zebras fêmeas que vivem no local.

O dono da zebra foi hospitalizado e não corre risco de morte. O braço do homem não chegou a ser arrancado, segundo apurou a WBNS.

Nenhum outro ferimento em humanos ou animais foi relatado pela polícia.