SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma piscina avaliada em R$ 20 mil foi furtada na madrugada de sexta-feira (10) em Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte.

A piscina, que já estava vendida, havia sido colocada pela equipe da loja na noite de quinta-feira (9) em uma carretinha reboque para ser entregue na manhã seguinte, afirmou a proprietária da loja à reportagem. Ela pediu para não ser identificada.

Criminosos invadiram a loja de piscinas por volta de 1h25 do dia seguinte e levaram a piscina, que tem 32 mil litros de capacidade. Ela tem oito metros de comprimento por quatro de largura.

A empresa fica localizada no bairro Jardim Teresópolis, às margens da rodovia Fernão Dias.

Câmeras de segurança registraram os criminosos, já do lado de fora da loja, fugindo com a piscina no reboque. Segundo a empresária, eles utilizaram um veículo vermelho, modelo Parati, mas não foi possível identificar a placa do carro.

Horas depois, um carreteiro encontrou o reboque abandonado na rodovia próxima ao trevo da cidade de Igarapé, a cerca de 25 quilômetros da loja. Ele acionou a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que identificou a proprietária da loja pela placa da carretinha e fez contato com ela.

A empresária foi para a loja e encontrou o portão arrombado, além de identificar o furto de uma das piscinas do local. Já seu sócio e o marido dela foram até a PRF buscar a carretinha. A Polícia Militar foi acionada até a loja para registrar um boletim de ocorrência.

Como a piscina não foi encontrada até agora, a proprietária da loja afirmou à reportagem que "vai gratificar, em dinheiro, caso [alguém] tenha alguma pista concreta" sobre o paradeiro do item roubado.

Além disso, a empresa arcou com o prejuízo e comprou uma nova unidade, entregue nesta terça (14) na sede da empresa. Ela será direcionada ao cliente que teria o pedido entregue na sexta.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que apura os fatos. "Até o momento não houve prisão e a piscina não foi localizada. Nos próximos dias, a vítima e testemunhas serão ouvidas", afirmou a instituição.

