SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingiram a capital e região metropolitana do estado provocaram uma "cascata" d'água na estação de trem Osasco. A cena foi divulgada nas redes sociais e compartilhada pela página Diário da CPTM.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostram a cascada d'água dentro da estação de Osasco. A filmagem foi compartilhada pela página Diário da CPTM.

A estação faz parte da Linha 8-Diamante e é administrada pela ViaMobilidade.

"Mano, na estação está chovendo. É hoje que eu não volto para casa", diz o homem que gravou a cascata.

Em outras gravações é possível ver passageiros passando pelo chão cheio de água e funcionários limpando o solo.

A ViaMobilidade diz que está apurando a ocorrência.

LINHA 8-DIAMANTE COM VELOCIDADE REDUZIDA

Segundo a Via Mobilidade, os trens circulam com velocidade reduzida e maiores intervalos desde às 17h.

A empresa disse que um raio atingiu a rede aérea na região de Santa Teresinha, ocasionando no transporte em via única dos trens da linha 8-Diamante entre as estações Santa Terezinha e Carapicuíba.

"Os passageiros estão sendo comunicados por meio de avisos sonoros emitidos nos trens e estações. Técnicos da ViaMobilidade atuam para normalizar a operação", disse a empresa à reportagem.