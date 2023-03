SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo completou nesta terça-feira (14) sete dias de temporais, com muitos pontos de alagamentos e quedas de árvores, prejudicando o trânsito e levando o caos à população.

Na capital, o ponto mais afetado foi o bairro de Itaquera, onde o rio Verde, na rua Cunha Porã, transbordou das 15h25 às 16h12, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura). Por isso, apenas nesta região foi sinalizado o estado de alerta, o mais grave. O restante da cidade ficou em estado de atenção.

Após passagem pela região central e zona oeste, o temporal atingiu mais fortemente os municípios de Osasco, Carapicuíba e Barueri, deixando várias ruas embaixo d'água.

Principal corredor da região por dentro das cidades, a avenida dos Autonomistas ficou completamente alagada, bloqueando o tráfego. Segundo o CGE, choveu em poucas horas em Carapicuíba 63,2 mm.

Na capital, o centro de gerenciamento divulgou 15 pontos de alagamentos nesta terça, sendo que apenas quatro intransitáveis estavam ativos às 17h: três na Lapa e um em Itaquera.

Já o Corpo de Bombeiros divulgou no mesmo horário havia recebido 52 chamados para enchentes, 3 para desabamentos e 17 para quedas de árvores em toda a região metropolitana. Na capital, foram apenas sete quedas de árvores e oito chamados para enchentes.

Às 16h57 o CGE divulgou o fim do estado de atenção na capital, uma vez que a chuva já estava mais fraca.

Nos próximos dias, de acordo com a previsão do CGE, haverá diminuição da intensidade das chuvas na região metropolitana, a partir desta quarta (15). No entanto, as fortes chuvas devem voltar no sábado (18) e domingo (19).

De acordo com o CGE, até esta terça choveu o acumulado de 155 mm em março, o que representa 87% da média histórica do mês, que é de 177,6 mm. No entanto, este ano está chovendo até menos que o ano passado. Em março de 2022, o acumulado de precipitações foi de 243,8 mm, com 27 dias com chuva.

CORPO ENCONTRADO NO TIETÊ NÃO É IDENTIFICADO

Os bombeiros encontraram por volta das 18h desta segunda-feira (13) o corpo de uma mulher dentro do rio Tietê, na Ponte Estaiadinha, na junção dos rios Tietê e Tamanduateí. No entanto, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informa, em nota, que o corpo ainda não foi identificado.

"A vítima apresentava lesões na cabeça. Nenhuma testemunha foi encontrada. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 13º DP, que solicitou perícia ao local e exames toxicológicos, sexológico e subungueal à vítima, além do necroscópico", informou a pasta.

A suspeita é que ela tenha morrido em decorrência da tempestade que caiu nesta segunda. Se confirmada, será a segunda morte causada pela chuva forte na capital na última semana.