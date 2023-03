Um caso de racismo ocorreu no Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia. Uma aluno entregou uma esponja de aço a uma professora negra, alegando ser um presente pelo Dia da Mulher, celebrado em 8 de março. A atitude gerou indignação entre estudantes e a comunidade escolar.

A situação foi gravada dentro de sala de aula por um estudante no dia ço. Nas imagens, a professora abre o pacote dado por um aluno e se surpreende com uma esponja de aço. Alguns estudantes dão risadas. Constrangida, a professora diz que vai aceitar o presente e diz que “tudo o que vai volta”. Ela agradece o aluno que deu a esponja.

Em nota, a equipe gestora do Centro de Ensino disse que recebeu a denúncia nessa -feira (14) e que a escola se reunirá com o estudante e com a professora para demais esclarecimentos.

A Secretaria de Educação do DF informou que repudia qualquer tipo de preconceito e reforçou o compromisso para a compreensão dos fatos, bem como o suporte dos envolvidos. A secretaria disse, ainda, que a escola tem autonomia para conduzir a apuração do episódio. A produção do Repórter DF procurou o Centro de Ensino 9 de Ceilândia, mas não conseguiu contato.

Tags:

Brasília | Ceilândia | escola | Geral | Professora | racismo