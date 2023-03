SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros realiza nesta quarta-feira (15) buscas por um homem que desapareceu durante enchente na avenida Marco Antônio Calegari, altura do número 100, em Barueri, na Grande São Paulo.

As buscas foram encerradas às 20h40 desta terça-feira (14) e retomadas de manhã. O homem foi arrastado pela correnteza após forte temporal.

Imagens captadas pelo helicóptero da Record TV mostraram, ao vivo, a cena do afogamento. As imagens flagraram a vítima tentando segurar em vegetações e submergindo logo em seguida.

A região metropolitana de São Paulo completou nesta terça sete dias de temporais, com muitos pontos de alagamentos e quedas de árvores, o que prejudicou o trânsito e levou o caos à população.

Segundo os bombeiros, até as 20h foram oito chamados para enchentes e sete para quedas de árvores na capital. Na região metropolitana foram 52 chamados para enchentes, três para desabamentos e 17 para quedas de árvores.

Após passagem pela região central e zona oeste, o temporal atingiu mais fortemente os municípios de Osasco, Carapicuíba e Barueri, deixando várias ruas embaixo d'água.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura), esta quarta-feira terá sol e variação da nebulosidade com temperatura máxima prevista de 28°C. No fim da tarde, com a chegada da brisa marítima, são esperadas pancadas de chuva na região metropolitana.

OUTRAS VÍTIMAS

Os bombeiros encontraram por volta das 18h de segunda-feira (13) o corpo de uma mulher dentro do rio Tietê, na Ponte Estaiadinha, na junção com o rio Tamanduateí. O corpo ainda não foi identificado.

A suspeita é que ela tenha morrido em decorrência da tempestade que caiu na cidade. Se confirmada, será a segunda morte causada pela chuva forte na capital nos últimos dias.

No dia 8, uma mulher de 88 anos morreu em um alagamento em Moema, zona sul de São Paulo. Ela morava na região e tinha ido comprar pão.

Nayde Pereira Cappellano dirigia um Peugeot, que foi arrastado pela água na rua Gaivota e ficou parcialmente submerso.