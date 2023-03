SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a onda de ataques violentos pelo estado nesta terça (14), ao menos oito municípios do Rio Grande do Norte paralisaram atividades nesta quarta-feira (15), com suspensão de aulas, transporte público e serviços de saúde.

Diante da violência, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança, e parte da equipe chegou ao estado no início da madrugada desta quarta. O primeiro avião da FAB (Força Aérea Nacional) pousou com 30 policiais a bordo, e um segundo avião, com mais 70 agentes, chegou logo depois.

Os ataques começaram na madrugada de terça (14), com ônibus incendiados e alvos de tiros e depredação de prédios públicos, bancos e lojas. Ao menos 25 suspeitos foram presos. Um adolescente também foi apreendido, e outro suspeito foi morto em confronto com policiais, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social do estado.

Atos criminosos foram registrados em ao menos 14 cidades: Natal, Acari, Boa Saúde, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Montanhas, Mossoró, Parnamirim, Santo Antônio, Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso. Há relatos de ocorrências em outros municípios, mas o governo do estado não confirma as informações.

Nesta quarta, a Prefeitura de Mossoró anunciou a suspensão do transporte coletivo e dos serviços de limpeza, bem como das aulas na rede municipal e do atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e na Assistência Social.

Em Boa Saúde, foram suspensas as aulas na rede municipal e a circulação do transporte escolar, segundo a prefeitura. As atividades só serão retomadas após análise do cenário.

O mesmo aconteceu em Cerro Corá e Santo Antonio -nesta última, também foi suspenso o transporte universitário.

Tibau do Sul cancelou serviços de uma unidade móvel que realizaria exames de raio-X e de ultrassom. Os 344 exames preventivos e 290 mamografias, agendados para o período entre 16 e 31 de março, serão remarcados, de acordo com a gestão municipal.

A Prefeitura de São Miguel do Gostoso suspendeu o transporte público e o transporte escolar e universitário.

De acordo com o governo do estado, a suspeita é que os ataques tenham sido coordenados pelo crime organizado como resposta a ações policiais recentes que culminaram na prisão e morte de criminosos e na apreensão de armas e drogas.

A governadora Fátima Bezerra (PT), que estava a em Brasília, cancelou a agenda de compromissos e desembarcou em Natal com a equipe da Força Nacional. O reforço na segurança foi solicitado por ela ao Ministério da Justiça.