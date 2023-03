BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobraram a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e afirmaram que ficar sem respostas sobre o caso fragiliza a democracia brasileira.

Os ministros Anielle Franco (Igualdade Racial), irmã de Marielle, Silvio Almeida (Direitos Humanos) e Sônia Guajajara (Povos Originários) participaram de sessão solene na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (15) em homenagem à vereadora, assassinada há cinco anos.

Na noite de 14 de março de 2018, Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros no centro do Rio de Janeiro. As investigações seguem, até agora, sem conclusão.

Os ex-policiais militares Ronnie Lessa, acusado de ser o autor dos disparos, e Élcio de Queiroz, acusado de dirigir o carro usado no crime, foram presos em março de 2019 e se tornaram réus pelos homicídios. Desde então, as autoridades tentam identificar possíveis mandantes do crime.

Anielle afirmou nesta quarta que a Câmara já foi palco para fake news e ódio contra sua irmã e que é preciso ter força para "seguir combatendo a violência política e tudo o que assola a democracia".

"Enquanto a gente não responder quem mandou matou a Mari a gente segue com essa democracia fragilizada. E eu realmente espero que a gente não tenha que ficar mais cinco anos para esperar alguma resposta dos mandantes", disse.

Sônia Guajajara também cobrou a solução do caso e disse que o governo Lula e seus ministros estão empenhados nisso. "Cobrando e lembrando, que é o que a gente pode fazer. Colocar sempre [esse assunto] na pauta", disse.

"Lutar por Marielle é lutar pelo fortalecimento da nossa democracia, é lutar por igualdade de participação de nossos corpos, é lutar por essa ocupação também nos lugares de tomada de decisão", seguiu.

Silvio Almeida, por sua vez, afirmou que o assassinato de Marielle revelou que o Brasil é um país autoritário, desigual e atravessado pelo racismo e que ele não irá "superar seus dramas históricos e tragédias" sem que o crime seja desvendado.

Ele voltou a reforçar o compromisso do governo com o caso, afirmando que "há disposição" para isso, e disse que a solução dele seria um "recado muito claro para quem ameaça defensores dos direitos humanos, ambientalistas, comunidades indígenas, quilombolas e parlamentares".

Em fevereiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instauração de um inquérito da Polícia Federal para ampliar a colaboração federal nas investigações.

A iniciativa em homenagem à vereadora nesta quarta-feira partiu da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que preside a sessão.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), a vereadora Monica Benicio (PSOL-RJ), viúva de Marielle, e o secretário de Acesso à Justiça, Marivaldo Pereira, também compareceram. A viúva de Anderson Gomes, Agatha Arnaus Reis, discursou virtualmente.

"Nós vencemos o fascismo na última eleição. E agora precisamos vencer a impunidade. Esse crime não pode ser esquecido. Nós temos o compromisso, delegado pelo presidente Lula ao ministro da Justiça, e nós vamos esclarecer. Esse país tem o direito de saber quem matou Marielle", disse José Guimarães.

Flores amarelas e placas da rua Marielle Franco, além de cartazes, foram distribuídas aos presentes. Em diversos momentos, foram ditas palavras de ordem como "Marielle, presente" e "Anderson, presente".