SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma farmacêutica de 34 anos morreu após cair do sétimo andar de um prédio em Itajaí (SC) e companheiro dela é suspeito de envolvimento no episódio.

Vizinhos contaram à polícia que Gabriela Alves Grecco chegou em casa com um homem na noite desta segunda-feira (13). Por volta das 7h desta terça-feira (14), eles discutiram e os vizinhos ouviram a mulher caindo do sétimo andar do edifício, localizado no bairro Cordeiro.

O homem, que tinha passado a noite com a vítima, fugiu do local, descendo o prédio pelas caixas de ar condicionado. Ele pulou o muro do condomínio antes da chegada da polícia.

A vítima não chegou a ser socorrida, sendo declarada morta já no local, segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar.

A possibilidade de suicídio foi descartada pela polícia, que investiga o caso como feminicídio.

Até o momento, a Polícia Civil de Santa Catarina não informou a prisão do suspeito. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Esse é o segundo crime e feminicídio contra farmacêuticas noticiado pela imprensa neste mês de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Marcelle Christine de Bulhões foi morta em Alagoas, no dia 8/03. O acusado é o ex-marido. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) repudia todas as formas de violência contra a mulher e está em campanha para combater esse tipo de crime.Conselho Federal de Farmácia, em publicação no Instagram