SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O túmulo de Lázaro Barbosa foi violado em Cocalzinho de Goiás, no noroeste do estado.

O cemitério da cidade informou à polícia que a sepultura foi violada. Uma perícia no local vai determinar se alguma parte do corpo foi levada.

A polícia não divulgou informações sobre suspeitos.

Os responsáveis podem responder pelo crime de violação de sepultura, segundo explicou o delegado Cleber Junio Martins.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Cocalzinho de Goiás e aguarda um retorno.

RELEMBRE O CASO

Lázaro Barbosa de Sousa, 32, era suspeito de matar uma família no Distrito Federal e de outros crimes também em Goiás.

As buscas por Lázaro começaram no dia 9 de junho de 2021, mas ele fugiu, se escondeu na mata e passou por várias fazendas na cidade de Cocalzinho de Goiás (GO).

O trabalho de captura do suspeito mobilizou mais de 270 agentes das forças de segurança envolvidas. Durante as buscas, Lázaro trocou tiros com policiais, fez três pessoas reféns e baleou outras quatro, entre elas, um policial militar.

Ele foi morto em junho de 2021 após 20 dias de buscas em Goiás,

As operações de buscas a Lázaro estão sob sigilo de cinco anos.