Réu por morte de Henry, Jairinho perde registro médico em decisão unânime

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-vereador Jairo de Souza Santos Junior, o Jairinho, perdeu o registro médico. Ele é réu no processo que investiga a morte do enteado, Henry Borel, de quatro anos.

O Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro) decidiu pela cassação definitiva do registro médico do ex-vereador.

A sentença foi determinada, de modo unânime, durante plenária de julgamento na tarde desta quarta-feira (15) na sede do Cremerj.

A cassação definitiva do registro é a penalidade mais alta do Código de Processo Ético-Profissional.

Com a decisão, Jairinho está "totalmente impedido de exercer a medicina do Brasil", divulgou o Conselho em nota.

RELEMBRE O CASO

Em 8 março de 2021, Henry Borel, filho de Monique Medeiros, foi morto de forma brutal. Segundo laudo pericial, Henry teve 23 lesões no seu corpo, que acabaram ocasionando morte por hemorragia interna e laceração hepática causada por ação contundente.

Henry foi levado por Monique e Jairinho ao hospital, onde foi constatada a morte.

Ela e Jairinho foram presos em abril do mesmo ano, acusados de envolvimento na morte do menino.

Em maio de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncias contra Jairinho pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. Já Monique foi acusada de homicídio triplamente qualificado na forma omissiva; tortura omissiva; falsidade ideológica; e coação de testemunha.

Em agosto de 2022, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade a Monique. Jairinho segue preso.

A data do julgamento da morte de Henry ainda não foi definida.