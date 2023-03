RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de 12 anos que estava desaparecida há oito dias no Rio de Janeiro foi encontrada em São Luís. Ela foi localizada trancada em uma quitinete no bairro Divineia, nesta terça-feira (14), por agentes da DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) do Rio, com apoio da Polícia Civil do Maranhão.

A investigação descobriu que a garota foi levada da porta da escola pelo suspeito, de 25 anos. Os dois se conheceram por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos. Eduardo Noronha foi preso em flagrante por suspeita de sequestro e cárcere privado.

A polícia do Rio e o governo do Maranhão não informaram o nome do advogado de defesa do suspeito. Segundo a delegada Ellen Souto, titular da DDPA, o homem negou ter estuprado a jovem, mas confessou, em depoimento, que a beijou "algumas vezes".

Segundo a polícia, ele também pode responder por estupro de vulnerável, já que a legislação brasileira considera crime a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. A menina passará por exame de corpo de delito.

A investigação apontou que o suspeito e a jovem conversavam pela internet havia cerca de dois anos. O homem, então, decidiu viajar até a capital fluminense para buscar a menina. No último dia 6, Eduardo encontrou a adolescente na porta da escola, em Sepetiba, na zona oeste do Rio, e a levou de carro até São Luís.

Foram 3.100 km de viagem, em pelo menos dois dias dentro do veículo, numa corrida que custou R$ 4.000, segundo a polícia. Os investigadores ainda apuram se a viagem foi feita por um aplicativo de transporte individual ou se foi combinada com o motorista por fora.

À polícia a adolescente contou que Eduardo fez um documento falso para ela, a fim de que pudessem cruzar o país sem problemas.

A vítima foi encontrada a partir da última localização do celular. Segundo a delegada Ellen Souto, a adolescente usou o aparelho na única oportunidade em que foi à rua com Eduardo, para comprar roupas em uma loja. A investigação verificou que, na ocasião, o celular dela acessou a internet de uma loja em São Luís.

Foi nesse momento que a garota fez contato com a irmã em uma rede social para dizer que era mantida em cárcere. "Ela mandou mensagem dizendo que se encontrava no Maranhão, mas não sabia dizer o local ou o bairro que estava. Mas disse que Eduardo saía para o trabalho e a mantinha trancada dentro de casa", disse Ellen Souto.

Ainda de acordo com a delegada, a menina está em um abrigo de mulheres em situação de violência enquanto aguarda a chegada de uma agente que levará a adolescente de volta ao Rio. A viagem será custeada pelo governo fluminense.