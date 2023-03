SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Crise do banco Credit Suisse, medicamentos perdidos no governo Bolsonaro, americanos são investigados após curso para 'pegar mulher' no Brasil e outras notícias para começar esta quinta-feira (16).

MERCADO

Ação do Credit Suisse afunda 25% e contamina Bolsas europeias. Cenário pode ser amenizado nesta quinta, após BC da Suíça afirmar que pode ajudar instituição.

GOVERNO LULA

Lula se encontra com almirantes, e Marinha dá 90 dias para oficiais se desfiliarem de partidos. Ordem interna foi enviada em meio a debates sobre despolitização das Forças Armadas.

MERCADO

Haddad entrega regra fiscal ao Planalto, e Lula diz que proposta deve ser fechada até semana que vem. Questionado, presidente responde que teve uma primeira conversa com o ministro sobre o tema, e que tomará decisão na semana que vem.

POLÍTICA

Estatal barra construtora após abandono de obra com verba indicada por ministro de Lula. Codevasf diz que empresa não executou pavimentação no Maranhão; OUTRO LADO: Juscelino Filho nega responsabilidade.

STF

Moraes encurta afastamento e autoriza volta imediata de Ibaneis ao Governo do DF. Governador havia sido afastado por 90 dias após ataques de 8 de janeiro; ministro diz não ver mais risco às investigações.

GOVERNO BOLSONARO

TCU manda Bolsonaro devolver joias sauditas e armas em até cinco dias. Ministros determinam que ex-presidente encaminhe material à Presidência e envie comprovante de entrega.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Governo Bolsonaro incinerou medicamentos de alto custo para doenças raras. Vacinas e remédios para pessoas com câncer e HIV também foram descartados.

LEGISLATIVO PAULISTA

André do Prado, do PL, é eleito presidente da Alesp e põe fim a hegemonia tucana. Candidato aliado de Tarcísio e apoiado por PT e PSDB teve ampla maioria de votos.

COTIDIANO

Americanos vêm a SP em curso para 'pegar mulher'; polícia investiga. OUTRO LADO: Grupo nega que pratique turismo sexual e xinga críticas de 'feministas estúpidas', 'feias' e 'gordas'.

YANOMAMI

Exploração sexual em garimpo na terra yanomami envolve várias adolescentes e ameaças, diz conselho. Conselheiro acompanhou depoimento de jovem resgatada e diz que ela relatou cárcere privado e até 16 relações em uma noite.

CELEBRIDADES

Joana Sanz anuncia separação de Daniel Alves: 'Encerro uma etapa da minha vida'. Acusado de estupro, jogador está preso na Espanha desde janeiro.

RIO DE JANEIRO

Justiça do Rio concede liberdade a mulher suspeita de dar golpe milionário na mãe. OUTRO LADO: Defesa de Sabine Boghici, acusada de roubar R$ 725 mi em obras de arte, afirma que processo é frágil e que decisão 'restabelece justiça'.

FILMES

Como Bibi Perigosa foi de dama do tráfico à rainha do cinema na Rocinha, no Rio. Fabiana Escobar criou a Rocywood, que filma histórias que vão do drama ao terror nas favelas, entre tiros, a polícia e o tráfico.

RIO DE JANEIRO

Menina de 12 anos desaparecida no Rio é encontrada presa em quitinete no Maranhão. Suspeito de levar a garota para outro estado e mantê-la em cárcere privado foi preso; polícia não informou quem faz a defesa dele.

TURISMO

Perto de Orlando, St. Pete une praias de cinema a museu de Salvador Dalí. Balneário instagramável é ideal para quem busca descansar após andanças por parques e outlets.