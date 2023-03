SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu durante um incêndio em apartamento localizado em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (16).

O corpo foi encontrado carbonizado no apartamento no nono andar, em prédio no número 340 da praia de Botafogo, no sentido Copacabana.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, os bombeiros ocuparam uma faixa da avenida para atuar no combate ao fogo. Equipes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também estiveram no local.

Vizinhos relataram aos bombeiros que um homem idoso morava sozinho no imóvel.

A Polícia Civil vai investigar se o incêndio foi criminoso ou acidental.

