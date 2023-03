SÃO PAULO, SP - BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) foi interrompido durante seu discurso na posse da nova diretoria da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu (PR), por uma criança na plateia, que falou sobre a queda no valor da picanha, promessa de campanha do petista.

"Já caiu o preço da picanha?", repetiu Lula no microfone, arrancando risadas da plateia. Em fevereiro, o preço das carnes teve a maior queda nos últimos 15 meses, de 1,22%, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O menino correu para a frente do púlpito onde Lula falava e chamou o presidente.Lula convidou-o para subir, mas ele só falou do preço da picanha e saiu correndo. Antes, quando Lula tinha se dirigido ao púlpito, a criança já havia o interrompido outra vez, com um "te amo".

Lula explicou, então, ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, presente no evento, que a queda no preço da carne foi uma promessa de campanha.

"Eu dizia que o povo brasileiro ia voltar a comer carne e voltar a comer picanha. Cadê esse garoto? Pode ficar certo que, quando o pai dele voltar a comer picanha, ele vai me ligar e falar: 'Ô, Lula, tô comendo a primeira picanha', porque vai baixar o preço da carne nesse país, precisa baixar".

"Mas também vamos dar um tempo porque as coisas não podem acontecer do dia para a noite", ressaltou o presidente.

Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a picanha foi a carne que teve maior queda em fevereiro, com baixa de 2,63%.

Essa queda, no entanto, já vinha ocorrendo desde o ano passado, na gestão Jair Bolsonaro (PL), quando baixo 1,79% entre janeiro e outubro.

Lula chegou a Foz nesta manhã para participar da nomeação do novo diretor-geral brasileiro da Itaipu, o deputado Enio Verri (PT-PR), indicado por ele. O mandato, dividido com um diretor-geral do Paraguai, dura até 2027.