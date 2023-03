SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Matheus Oliveira, namorado da trancista Thaís Medeiros de Oliveira, 25, internada após cheirar pimenta, disse que a jovem está "tendo alguns estímulos pequenos, mas importantes".

Matheus divulgou na terça-feira (14) que "não tem muitas novidades" sobre o quadro da jovem, mas citou às respostas a estímulos.

Segundo o namorado, Thaís mexe os braços, pernas e boca, e está abrindo os olhos. "Ela entende quem está falando com ela porque eu perguntei para ela se estava entendendo e pedi para mexer com os olhos e ela mexeu."

No domingo (12), o chefe da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Anápolis (GO), onde Thaís está internada, disse à TV Globo que a jovem não deve voltar "às atividades habituais e normais".

Já Murilo Carlos Santana, diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, afirmou que a jovem está com o quadro neurológico "bem comprometido".

Na última semana, Thaís foi transferida da UTI para o quarto e deve começar o tratamento de reabilitação.

"Ela ainda tem secreção no pulmão, os fisioterapeutas estão limpando o pulmão. Pessoal do hospital está cuidando muito bem dela. Agora é ter fé de que ela vai melhorar e ter paciência, porque as coisas são todas no tempo dela. Obrigada pelas mensagens", contou Matheus.

'EU NÃO VOU DESISTIR DELA, DIZ MÃE'

Adriana Medeiros comentou à emissora que "não vai desistir" da filha e espera pela recuperação da jovem. Thaís tem duas filhas.

"A gente está aí, lutando junto com ela. Eu estou aqui de braços abertos para a minha filha, receber ela da melhor maneira que eu puder, cuidar dela. Enquanto ela tiver vida ali, eu vou lutar até o fim. Eu não vou desistir dela", disse a mãe.

A família de Thaís abriu uma vaquinha online para conseguir pagar a conta do hospital particular onde a jovem foi internada inicialmente. A vaquinha segue aberta já que a internação demandará gastos com fraldas e medicamentos para a jovem.

